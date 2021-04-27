Голову Київської обласної ради Олександра Склярова відправили у відставку. За це рішення проголосували 59 депутатів із 60 присутніх.

Загальна кількість депутатів – 84. Також разом зі Скляровим позбулись посад його заступники Марина Сапожко та Валерій Ксензенко.

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Засідання ініціювали депутати 3 фракцій

Ще 19 квітня депутати трьох фракцій "За майбутнє", "Європейська Солідарність" та "Слуга народу" зареєстрували звернення, аби скликати позачергове засідання. На нього й хотіли винести питання про звільнення чинного голови.

Сам Скляров – представник президентської політсили. Як повідомляє рух ЧЕСНО, його кандидатуру проштовхував нардеп Олександр Дубінський. Перемогу Склярову гарантували всього кілька голосів.

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Дивіться відео, як рахували голоси за відставку Склярова: