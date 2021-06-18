Гостинний двір у Києві передадуть мінкульту

Фонд державного майна починає процедуру передачі скандальновідомої та аварійної будівлі гостинного двору у розпорядження Міністерства культури та інформаційної політики України. Після завершення бюрократичного процесу посадовці планують розпочати протиаварійні роботи для збереження пам'ятки.

Як зазначив у своїй спільноті у телеграмі міністр Олександр Ткаченко, рішення про передачу гостинного двору у підпорядкування мінкульту остаточно прийняте. Його узгодили 17 червня під час засідання комісії з питань передачі пам'ятки національного значення.

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18 червня чиновники, які увійшли до складу комісії, відвідали сам гостинний двір, та вирішили, що передача об'єкту міністерству культури відбудеться 29 червня.

Пам'ятку архітектури можуть нарешті відреставрувати

Як зазначив Ткаченко, після завершення процедури передачі у ввіреному йому відомстві почнуть розробляти проєктно-кошторисну документацію щодо реставрації пам'ятки.

Втім, термінові протиаварійні роботи, судячи з усього, розпочнуть ще до того, як експерти впораються зі всіма прорахунками.

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