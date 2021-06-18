Гостинний двір у Києві передадуть мінкульту

Фонд державного майна починає процедуру передачі скандальновідомої та аварійної будівлі гостинного двору у розпорядження Міністерства культури та інформаційної політики України. Після завершення бюрократичного процесу посадовці планують розпочати протиаварійні роботи для збереження пам'ятки.
Як зазначив у своїй спільноті у телеграмі міністр Олександр Ткаченко, рішення про передачу гостинного двору у підпорядкування мінкульту остаточно прийняте. Його узгодили 17 червня під час засідання комісії з питань передачі пам'ятки національного значення.
Дивіться також Гостинний двір у Києві став пам'яткою національного значення
18 червня чиновники, які увійшли до складу комісії, відвідали сам гостинний двір, та вирішили, що передача об'єкту міністерству культури відбудеться 29 червня.
Пам'ятку архітектури можуть нарешті відреставрувати
Як зазначив Ткаченко, після завершення процедури передачі у ввіреному йому відомстві почнуть розробляти проєктно-кошторисну документацію щодо реставрації пам'ятки.
Втім, термінові протиаварійні роботи, судячи з усього, розпочнуть ще до того, як експерти впораються зі всіма прорахунками.
КМДА програла боротьбу
- Старовинний торговельний комплекс на Контрактовій площі дуже хотіли реставрувати зусиллями місцевої влади. Втім, інтерес до будівлі, яка вже почала розвалюватися, почав проявляти Олександр Ткаченко.
- Гостинний двір постійно перебував у реєстрі пам'яток архітектури, але у 2011 році його виключили звідти.
- Щоб зберегти історичну будівлю, активістам довелося деякий час оселитися у ній.
- У 2012 році Київрада передала землю під будівлею в оренду на 5 років. Компанія "Укрреставрація" мала відреконструювати приміщення під торговельно-офісний центр.
- О 2015 році "Укрреставрація" погодилася законсервувати будівлю, а 22 грудня Кабінет міністрів підтримав рішення суду про визнання його пам'яткою архітектури.
- Втім, у мінкульті довгий час цього не робили. Лише 19 травня 2021 гостинний двір повернули до переліку пам'яток національного значення.