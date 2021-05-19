Останнім часом між Міністерством та КМДА тривала запекла суперечка – з’ясовували кому потрібно передати історичну споруду. Раніше вона мала статус пам'ятки архітектури та містобудування місцевого значення.

До теми Мінкульт визначився з переліком об'єктів, які потраплять під "Велику реставрацію"

Уряд підтримав Мінкульт

Виходить, що уряд став на сторону Міністерства – саме Кабмін змінив статус споруди.

Уряд змінив категорію пам’яток "Комплекс споруд Контрактової площі" та "Гостинний двір (за проєктними матеріалами архітектора Л.Руска, 1809 р.)" у місті Києві на категорію національного значення, а також присвоїв їм охоронні номери,

– йдеться у повідомленні Мінкульту.

В Міністерстві підкреслили, що Контрактова площа є старовинним майданом, який зберіг свою автентичність та структуру, що вирізняє її з-поміж навколишньої забудови.

А Гостинний двір відіграє центральну композиційну роль в забудові площі та об'єднаний з нею архітектурними особливостями.

Міністерство очікує, що рішення Уряду дозволить Фонду державного майна передати пам’ятку йому в управління, а відтак – почати роботу над протиаварійними та реставраційними роботами.

Передісторія