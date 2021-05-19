Гостинний двір у Києві став пам'яткою національного значення

Київський Гостинний двір 19 травня став пам’яткою національного значення. Тепер його можуть передати на баланс Міністерства культури, яке, начебто, збирається його відреставрувати.

Останнім часом між Міністерством та КМДА тривала запекла суперечка – з’ясовували кому потрібно передати історичну споруду. Раніше вона мала статус пам'ятки архітектури та містобудування місцевого значення.

До теми Мінкульт визначився з переліком об'єктів, які потраплять під "Велику реставрацію"

Уряд підтримав Мінкульт

Виходить, що уряд став на сторону Міністерства – саме Кабмін змінив статус споруди.

Уряд змінив категорію пам’яток "Комплекс споруд Контрактової площі" та "Гостинний двір (за проєктними матеріалами архітектора Л.Руска, 1809 р.)" у місті Києві на категорію національного значення, а також присвоїв їм охоронні номери,

– йдеться у повідомленні Мінкульту.

В Міністерстві підкреслили, що Контрактова площа є старовинним майданом, який зберіг свою автентичність та структуру, що вирізняє її з-поміж навколишньої забудови.

А Гостинний двір відіграє центральну композиційну роль в забудові площі та об'єднаний з нею архітектурними особливостями.

Міністерство очікує, що рішення Уряду дозволить Фонду державного майна передати пам’ятку йому в управління, а відтак – почати роботу над протиаварійними та реставраційними роботами.

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