Готуються до штурму з бронемашиною: у Києві на ринку "Столичний" загострюється ситуація

У Києві на ринку "Столичний" 3 червня ситуація загострюється – тітушки готуються штурмувати павільйон "Овочі-фрукти" з бронемашиною. Поліція закликає громадян заспокоїтись.
Цікаво, що "активісти", які прийшли на ринок у вигляді рейдерів називають "тітушками" поліцейських. А у самому ринку, на думку молодиків, ховаються "московські прихвостні".
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Готуються до штурму
Наразі ситуація напружена. Була одна невелика сутичка.
Тітушки готуються штурмувати ринок "Столичний": відео
Що було раніше
Група озброєних чоловіків в балаклавах і без розпізнавальних знаків проникли на територію ринку. Ймовірно, це було рейдерське захоплення, адже невідомі привезли із собою драбини, сокири та кувалди.
Чоловіки почали трощити прилавки й товари підручними засобами. Нападники були у бронежилетах, масках та касках. Також вони мали жовті пов'язки зі скотчу на лівій руці.
Що відбувалося на ринку "Столичний" / Фото "Обозреватель"
- На виклик оперативно прибули київські правоохоронці. У супроводі Нацгвардії вони затримали 4 нападників, які чатували на прохідній до території ринку і не давали заїхати автобусам. До них застосували сльозогінний газ.
- Як повідомили у поліції, українським правоохоронцям вдалося взяти ситуацію під свій контроль і вони забезпечують публічний порядок на ринку "Столичний". На щастя, постраждалих внаслідок рейдерського захоплення немає.