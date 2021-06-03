Готуються до штурму з бронемашиною: у Києві на ринку "Столичний" загострюється ситуація

У Києві на ринку "Столичний" 3 червня ситуація загострюється – тітушки готуються штурмувати павільйон "Овочі-фрукти" з бронемашиною. Поліція закликає громадян заспокоїтись.

Цікаво, що "активісти", які прийшли на ринок у вигляді рейдерів називають "тітушками" поліцейських. А у самому ринку, на думку молодиків, ховаються "московські прихвостні".

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Готуються до штурму

Наразі ситуація напружена. Була одна невелика сутичка.

Тітушки готуються штурмувати ринок "Столичний": відео

Що було раніше

Група озброєних чоловіків в балаклавах і без розпізнавальних знаків проникли на територію ринку. Ймовірно, це було рейдерське захоплення, адже невідомі привезли із собою драбини, сокири та кувалди.

Чоловіки почали трощити прилавки й товари підручними засобами. Нападники були у бронежилетах, масках та касках. Також вони мали жовті пов'язки зі скотчу на лівій руці.

Що відбувалося на ринку "Столичний" / Фото "Обозреватель"