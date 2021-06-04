В них зберігалось близько 90 тисяч гривень. Злочинців затримали впродовж доби.

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Що відомо про пограбування в Києві

Пограбування сталося в понеділок, 2 червня, в офісному приміщені, що розташоване на вулиці Куренівській.

Погрожуючи зброєю, зловмисники зв’язали мотузкою працівника підприємства. Далі вони викрали сейфи із грішми та втекли,

– розказав начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Працівник офісу повідомив про цей інцидент правоохоронцям. На місце одразу виїхала слідчо-оперативна група з кінологом.



На місці праціювали кінологи / Фото Нацполіція

У поліції встановили осіб, причетних до крадіжки. Їх затримали та провели обшуки за місцем їх проживання та в авто. Там знайшли речові докази, зброю та знаряддя скоєння злочину.

Ким виявилися грабіжники

Правоохоронці з'ясували, що це є чоловіки віком від 36 до 48 років.

Двоє з трьох злочинців раніше притягувались до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини.



Затримані злочинці / Фото Нацполіція

Розпочали кримінальне провадження за статтею "Розбій".

Наразі готують рішення про те, щоб повідомити про підозру.



Офіс, в який увірвалися злочинці / Фото Нацполіція

За скоєне їм загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Крім того, у поліції перевіряють причетність цих чоловіків до аналогічних злочинів на території Києва та інших областей.

Як затримували злочинців: відео