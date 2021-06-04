В них зберігалось близько 90 тисяч гривень. Злочинців затримали впродовж доби.
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Що відомо про пограбування в Києві
Пограбування сталося в понеділок, 2 червня, в офісному приміщені, що розташоване на вулиці Куренівській.
Погрожуючи зброєю, зловмисники зв’язали мотузкою працівника підприємства. Далі вони викрали сейфи із грішми та втекли,
– розказав начальник поліції Києва Андрій Крищенко.
Працівник офісу повідомив про цей інцидент правоохоронцям. На місце одразу виїхала слідчо-оперативна група з кінологом.
На місці праціювали кінологи / Фото Нацполіція
У поліції встановили осіб, причетних до крадіжки. Їх затримали та провели обшуки за місцем їх проживання та в авто. Там знайшли речові докази, зброю та знаряддя скоєння злочину.
Ким виявилися грабіжники
- Правоохоронці з'ясували, що це є чоловіки віком від 36 до 48 років.
- Двоє з трьох злочинців раніше притягувались до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини.
Затримані злочинці / Фото Нацполіція
- Розпочали кримінальне провадження за статтею "Розбій".
- Наразі готують рішення про те, щоб повідомити про підозру.
Офіс, в який увірвалися злочинці / Фото Нацполіція
- За скоєне їм загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.
- Крім того, у поліції перевіряють причетність цих чоловіків до аналогічних злочинів на території Києва та інших областей.
Як затримували злочинців: відео