В Службі зазначили, що цей об’єкт належить до критичної інфраструктури. Наразі у межах розпочатого кримінального провадження тривають слідчо-оперативні дії для встановлення осіб, які облаштували схрон.
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Що знайшли правоохоронці
СБУшники вилучили зі схованки цілий арсенал. Серед знайденого:
- протитанковий гранатомет РПГ-22;
- автомат АК-74;
- 4 тротилові шашки загальною вагою 1,2 кг;
- майже 1 кг пластиду;
- 6 гранат Ф-1 та РГД-5 із запалами до них;
- 5 споряджених магазинів до автомата;
- 320 набоїв калібру 5,45x39 мм.
У Києві знайшли ще один схрон зброї: відео
СБУ також опублікували фотографії знайденої зброї.
Арсенал, який знайшли у Печерському районі / Фото СБУ
У цьому ж районі вже знаходили зброю
Минулого року, у листопаді, у Печерському районі також було знайдено великий арсенал. Його зберігали у приміщенні Аграрної академії. Зброя належала приватній охоронній компанії, члени якої воювали на Донбасі. Правоохоронці повідомили, що попередили у столиці терористичний акт.