Гранатомет й АК-74: у центрі Києва СБУ виявила схрон зброї

У Києві працівники СБУ виявили цілий арсенал просто у центрі міста. Схрон зброї знайшли у дренажно-штольній системі Печерського району.

В Службі зазначили, що цей об’єкт належить до критичної інфраструктури. Наразі у межах розпочатого кримінального провадження тривають слідчо-оперативні дії для встановлення осіб, які облаштували схрон.

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Що знайшли правоохоронці

СБУшники вилучили зі схованки цілий арсенал. Серед знайденого:

протитанковий гранатомет РПГ-22;

автомат АК-74;

4 тротилові шашки загальною вагою 1,2 кг;

майже 1 кг пластиду;

6 гранат Ф-1 та РГД-5 із запалами до них;

5 споряджених магазинів до автомата;

320 набоїв калібру 5,45x39 мм.

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СБУ також опублікували фотографії знайденої зброї.

Арсенал, який знайшли у Печерському районі / Фото СБУ

У цьому ж районі вже знаходили зброю

Минулого року, у листопаді, у Печерському районі також було знайдено великий арсенал. Його зберігали у приміщенні Аграрної академії. Зброя належала приватній охоронній компанії, члени якої воювали на Донбасі. Правоохоронці повідомили, що попередили у столиці терористичний акт.