У одному з дворів Деснянського району Києва помітити чоловіка, який намагається підняти труну з піддону. Інцидент стався на вулиці Закревського, 41а.

Адміністратори інстаграм-групи troeshchinainsta стверджували, що труп намагалися закопати у дворі. 24 канал звернувся за коментарем у поліцію, там цю інформацію спростували.

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У коментарях читачі закликали мешканців будинку викликати поліцію. Їм відповіли, що правоохоронці вже приїхали та намагаються розібратися у ситуації.

Користувачі мережі також звернули увагу на те, що інформація не схожа на правдиву. Мовляв, на фото не видно ні ями, ні землі, якою б її мали прикопувати.

Що насправді відбулося

У поліції Деснянського району Києва повідомили 24 каналу, що за цієї адресою справді був виклик. На місці правоохоронці з'ясували, що ніяких незаконних дій не було.

"Родичі забрали тіло з моргу та привезли додому. Вони попрощалися з померлим на вулиці перед тим, як занести його тіло нагору, до квартири", – пояснила речниця поліції.