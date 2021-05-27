Про це свідчить прогноз Українського гідрометцентру. Його опублікували 27 травня.
До теми В Україні погіршиться погода: ДСНС попередили про град, дощі та грози
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- У цю п'ятницю, за прогнозом синоптиків, у Києві буде мінлива хмарність.
- Пориви вітру матимуть швидкість 5 – 10 метрів на секунду.
- Вони будуть здебільшого в південно-східному напрямку з переходом на північний.
- Вночі температура сягатиме 14 – 16 градусів.
- А вдень вона буде 21 – 23 градуси.
- Також попередили про можливість падіння гілок і дерев.
- У випадку, якщо ви станете свідком тако, слід звертатись за номерами 101 або 103.