Про це свідчить прогноз Українського гідрометцентру. Його опублікували 27 травня.

До теми В Україні погіршиться погода: ДСНС попередили про град, дощі та грози

Більше про негоду

  • У цю п'ятницю, за прогнозом синоптиків, у Києві буде мінлива хмарність.
  • Пориви вітру матимуть швидкість 5 – 10 метрів на секунду.
  • Вони будуть здебільшого в південно-східному напрямку з переходом на північний.
  • Вночі температура сягатиме 14 – 16 градусів.
  • А вдень вона буде 21 – 23 градуси.
  • Також попередили про можливість падіння гілок і дерев.
  • У випадку, якщо ви станете свідком тако, слід звертатись за номерами 101 або 103.