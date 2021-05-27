Гроза та пориви вітру: прогноз погоди в Києві на 28 травня

27 травня 2021 , 16:42
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Джерело:

КМДА

У Києві 28 травня буде сильно дощити. Всіх жителів і гостей міста просять бути обачними та підготуватись до грози. Попереджають про 1 рівень небезпеки (жовтий).

Про це свідчить прогноз Українського гідрометцентру. Його опублікували 27 травня.

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Більше про негоду

  • У цю п'ятницю, за прогнозом синоптиків, у Києві буде мінлива хмарність.
  • Пориви вітру матимуть швидкість 5 – 10 метрів на секунду.
  • Вони будуть здебільшого в південно-східному напрямку з переходом на північний.
  • Вночі температура сягатиме 14 – 16 градусів.
  • А вдень вона буде 21 – 23 градуси.
  • Також попередили про можливість падіння гілок і дерев.
  • У випадку, якщо ви станете свідком тако, слід звертатись за номерами 101 або 103.
Зверніть увагу! Майже на всій території України 28 травня буде дощова та хмарна погода. Опадів не буде лише на Одещині. Більше про погоду цього дня – за посиланням


Що слід пам'ятати під час грози / Інфографіка 24 каналу 

Автор: Олександр Марчак