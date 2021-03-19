В гуртожитку Києва сталася пожежа, рятувальники не можуть під'їхати через ярмарок: відео
В одному з гуртожитків Київського національного університету будівництва та архітектури вдень 19 березня сталася масштабна пожежа. Інформації про постраждалих внаслідок загоряння наразі немає.
Джерело:dtp.kiev.ua
У рятувальників, які прибули на місце події за викликом, сталася серйозна проблема з під'їздом до охопленої вогнем будівлі. Дорога до гуртожитку виявилася заблокованою.
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Що відомо про пожежу в гуртожитку Києва
- За попередніми даними, загоряння сталося через несправність холодильника в одній з кімнат гуртожитку.
- Вогонь досить швидко охопив щонайменше два приміщення будівлі.
Дим від пожежі мешканці столиці бачуть за кілька кілометрів від епіцентру події.
Дивіться відео з місця масштабної пожежі у Києві:
Дивіться відео з місця пожежі в гуртожитку КНУБА:
Трошки згодом рятувальники все ж таки пішки дісталися місця займання, дотягнули сходи та брандспойти власноруч, та приступили до гасіння.
Дивіться відео початку гасіння пожежі в гуртожитку в Києві:
Наразі інформації про постраждалих внаслідок події немає. У ДСНС офіційно інцидент ніяк не прокоментували.
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