В гуртожитку Києва сталася пожежа, рятувальники не можуть під'їхати через ярмарок: відео

В одному з гуртожитків Київського національного університету будівництва та архітектури вдень 19 березня сталася масштабна пожежа. Інформації про постраждалих внаслідок загоряння наразі немає.

У рятувальників, які прибули на місце події за викликом, сталася серйозна проблема з під'їздом до охопленої вогнем будівлі. Дорога до гуртожитку виявилася заблокованою.

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Автівки бійців ДСНС не змогли дістатися місця через ярмарок, який торговці облаштували безпосередньо на проїзній частині.

Що відомо про пожежу в гуртожитку Києва

За попередніми даними, загоряння сталося через несправність холодильника в одній з кімнат гуртожитку.

Вогонь досить швидко охопив щонайменше два приміщення будівлі.

Дим від пожежі мешканці столиці бачуть за кілька кілометрів від епіцентру події.

Дивіться відео з місця масштабної пожежі у Києві:

Дивіться відео з місця пожежі в гуртожитку КНУБА:

Трошки згодом рятувальники все ж таки пішки дісталися місця займання, дотягнули сходи та брандспойти власноруч, та приступили до гасіння.

Дивіться відео початку гасіння пожежі в гуртожитку в Києві:

Наразі інформації про постраждалих внаслідок події немає. У ДСНС офіційно інцидент ніяк не прокоментували.