Правоохоронці, як кажуть свідки інциденту, на виклик не їхали. На їх появу чекали понад півтори години. Чи прибули поліцейські до гуртожитку взагалі, наразі невідомо.

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Внаслідок погрому в будівлі розбиті вікна, а на вулиці – валяються потрощені меблі та сміття.

Що відомо про дебош у гуртожитку КНЕУ

Дебош стався на вулиці Дегтярівській, 49А у ніч навпроти 5 липня.

Студенти стверджують, що погром вчинили мешканці гуртожитку, які перебували у стані наркотичного сп'яніння.

Зловмисники викидали з вікна приміщення сміття, речі та навіть меблі.

За попередніми даними, внаслідок погрому ніхто не постраждав.

Офіційного коментаря поліції щодо цього інциденту наразі поки що немає. Чи відреагували на подію в університеті, також невідомо.

Дивіться відео наслідків погрому в гуртожитку КНЕУ: