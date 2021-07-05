Правоохоронці, як кажуть свідки інциденту, на виклик не їхали. На їх появу чекали понад півтори години. Чи прибули поліцейські до гуртожитку взагалі, наразі невідомо.
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Внаслідок погрому в будівлі розбиті вікна, а на вулиці – валяються потрощені меблі та сміття.
Що відомо про дебош у гуртожитку КНЕУ
- Дебош стався на вулиці Дегтярівській, 49А у ніч навпроти 5 липня.
- Студенти стверджують, що погром вчинили мешканці гуртожитку, які перебували у стані наркотичного сп'яніння.
- Зловмисники викидали з вікна приміщення сміття, речі та навіть меблі.
За попередніми даними, внаслідок погрому ніхто не постраждав.
Офіційного коментаря поліції щодо цього інциденту наразі поки що немає. Чи відреагували на подію в університеті, також невідомо.
Дивіться відео наслідків погрому в гуртожитку КНЕУ: