Ймовірно, наркозалежні: у гуртожитку Києва влаштували неймовірний погром – відео

Надзвичайна подія сталася вночі 5 липня у Шевченківському районі Києва. Невідомі, які, за попередніми даними, живуть у гуртожитку Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, вчинили у приміщенні справжній бешкет.

Правоохоронці, як кажуть свідки інциденту, на виклик не їхали. На їх появу чекали понад півтори години. Чи прибули поліцейські до гуртожитку взагалі, наразі невідомо.

Дивіться також Спинили Брагара, а перевіряють патрульних: вони вимкнули бодікамери під час зупинки нардепа

Внаслідок погрому в будівлі розбиті вікна, а на вулиці – валяються потрощені меблі та сміття.

Що відомо про дебош у гуртожитку КНЕУ

Дебош стався на вулиці Дегтярівській, 49А у ніч навпроти 5 липня.

Студенти стверджують, що погром вчинили мешканці гуртожитку, які перебували у стані наркотичного сп'яніння.

Зловмисники викидали з вікна приміщення сміття, речі та навіть меблі.

За попередніми даними, внаслідок погрому ніхто не постраждав.

Офіційного коментаря поліції щодо цього інциденту наразі поки що немає. Чи відреагували на подію в університеті, також невідомо.

Дивіться відео наслідків погрому в гуртожитку КНЕУ: