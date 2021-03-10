50 тисяч за 3 місяці оренди: на хабарі викрили одного з керівників НАН України – фото

Заступника директора одного з Інститутів Національної академії наук затримали на гарячому під час отримання грошей від підприємця за оренду приміщення у центрі Києва.

За даними слідства, доктор технічних наук вимагав гроші від бізнесмена за незаконну передачу до оренди будівлі Інституту електродинаміки НАН.

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Нежитлове приміщення розташоване у центрі Києва, а за передачу його у користування підприємця зловмисник вимагав 50 тисяч гривень щоквартально.

Що відомо про науковця-хабарника

Як стверджують слідчі, оперативники СБУ задокументували отримання посадовцем першої частини авансу.

Коли ж заступник директора інституту отримав другу частину хабаря, його затримали.

Скільки грошей він вимагав за підписання договору оренди, невідомо.

Правоохоронці проводять обшук у кабінеті фігуранта кримінального провадження. За фактом злочину відкрили справу за статтею про отримання хабаря службовою особою.

Незабаром затриманому оберуть запобіжний захід та повідомлять про підозру. Також працівники прокуратури вирішують питання щодо обрання зловмиснику запобіжного заходу та відсторонення його від посади.

Якщо провину посадовця доведуть в суді, йому загрожує від 5 до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Також служителі Феміди можуть заборонити йому обіймати певні посади на 3 роки після звільнення.



Посадовець НАН попався на хабарі / Фото пресслужби СБУ