Хакери здійснили атаку на офіційні сайти кількох райдержадміністрацій та об'єднаних територіальних громад Київської області. Зловмисники розмістили оголошення, метою яких була паніка серед людей.

У фейсбуці Київської облдержадміністрації опублікували повідомлення про злам сайтів зі спростуванням інформації, яку залишили хакери. Судячи зі змісту оголошень, які розмістили зловмисники, вони хотіли натякнути на ймовірну мобілізацію всіх хлопців віком від 15 років.

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Фейкові повідомлення були написані нібито від керівника ОДА Василя Володіна.

Що відомо про хакерську атаку на сайти ОТГ і РДА Київщини

Незвані гості залишили на сайтах офіційних адміністрацій вигадане розпорядження губернатора про необхідність формувати списків усіх хлопців 15 років і старше з поданням їх на медкомісію.

Інформацію всі заклади загальної середньої освіти нібито мали подати до 30 квітня до Департаменту освіти й науки обласної державної адміністрації.

Крім того, в оголошенні зловмисники вказали, що учні буцімто мали пройти медкомісію до 6 травня.

Всі ці повідомлення виявилися фейковими. Оскільки ніхто з ОДА не давав розпорядження про проведення подібних заходів.

Офіційно повідомляємо, що розпорядження такого змісту Василь Володін не підписував, тому інформація не відповідає дійсності,

– підкреслили в ОДА.

У поліції Київської області цю подію поки що ніяк не прокоментували. Жодну інформацію з від профільного органу з цього приводу отримати неможливо, оскільки сайт кіберполіції наразі не працює.