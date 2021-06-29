У небі над Києвом з'явилася хмара, схожа на "ядерний гриб": що це було – фото

Хмару незвичної форми помітили у небі над Києвом 28 червня, вона нагадувала "ядерний гриб". Спантеличені мешканці столиці діляться відповідними кадрами у соцмережах.

Перед цим така хмара вже з'являлася над українською столицею у червні 2020 року. Такі скупчення називають "ковадлом".

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Деякі захоплюються побаченим, натомість інші навпаки пишуть, що це явище має доволі моторошний вигляд. Насправді ж, причин хвилюватися немає.

Хмара-"ядерний гриб" у небі над Києвом / Фото з соцмереж

Що кажуть метеорологи

Таке явище навіть має свою назву – cumul про nimbus incus або ж "ковадло", зауважили в Укргідрометцентрі. Там пояснили, як саме формують такі чудернацькі хмари.

Це купчасто-дощова хмара, яка досягла висоти ізотермії на кордоні тропосфери і стратосфери,

– мовиться у повідомленні.

"Висхідні потоки повітря не можуть подолати блокуючий шар ізотермії. Тому починається розтікання хмари у напрямку переважаючого горизонтального потоку повітря", – уточнили експерти.

Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що такі хмари інколи утворюються влітку, втім – не дуже часто. "Хмара розвивається, потік формує, несе вгору тепле повітря. Але доходить до крижаної умовної атмосферної стелі й ця стеля не дає далі розвиватися процесу. Далі хмара розтікається у боки, утворюючи таку красиву форму", – пояснила вона.