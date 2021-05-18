Судячи із його результатів, у столиці чинний мер зберігає високу довіру людей. Половина респондентів дала позитивну відповідь на це запитання.

До теми про мера Кличко вважає, що до обшуків у його будинку причетний Офіс Президента

Кличку вірять більше ніж Зеленському

Рейтинг довіри до Кличка у Києві, на середину травня, вищий, ніж у президента Володимира Зеленського.

Кличку довіряють 51% опитаних жителів столиці, не довіряють – 48%.

Зеленському довіряють 45%, а 51% – ні.

Хто ще у списку:

Володимир Гройсман – 33% довіряють, 58% – ні.

Дмитро Разумков – 32% довіряють, 36% – ні, 26% не знають його.

Петро Порошенко – 30% довіряють, 68% – ні.

Юлія Тимошенко – 21% довіряють, 76% – ні.

Юрій Бойко – 17% довіряють, 65% – ні, 15% не знають його.

Денис Шмигаль – 13% довіряють, 58% – ні, 22% не знають його.

Чи хочуть люди замінити Кличка

Опитування свідчить, що 54% киян виступають проти призначення нового голови КМДА, 37% – за.

До теми Кличко готується до звільнення з посади голови КМДА, але хоче зберегти владу, – експерт

У Києві ситуація краще

Результати дослідження показали, що кияни краще оцінюють місцевий стан справ, ніж загальну ситуацію в країні.

Так, 32% вважають, що Україна рухається в правильному напрямку, 58% – протилежної думки. Стан справ у столиці позитивно оцінили 42%, негативно – 51%.

Зверніть увагу! Опитування проводилося телефоном серед киян віком від 18 років протягом 15 – 16 травня 2021 року. Всього було опитано 1200 респондентів. Можлива похибка – щонайбільше 2,8%.