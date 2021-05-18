Судячи із його результатів, у столиці чинний мер зберігає високу довіру людей. Половина респондентів дала позитивну відповідь на це запитання.
До теми про мера Кличко вважає, що до обшуків у його будинку причетний Офіс Президента
Кличку вірять більше ніж Зеленському
Рейтинг довіри до Кличка у Києві, на середину травня, вищий, ніж у президента Володимира Зеленського.
- Кличку довіряють 51% опитаних жителів столиці, не довіряють – 48%.
- Зеленському довіряють 45%, а 51% – ні.
Хто ще у списку:
- Володимир Гройсман – 33% довіряють, 58% – ні.
- Дмитро Разумков – 32% довіряють, 36% – ні, 26% не знають його.
- Петро Порошенко – 30% довіряють, 68% – ні.
- Юлія Тимошенко – 21% довіряють, 76% – ні.
- Юрій Бойко – 17% довіряють, 65% – ні, 15% не знають його.
- Денис Шмигаль – 13% довіряють, 58% – ні, 22% не знають його.
Чи хочуть люди замінити Кличка
Опитування свідчить, що 54% киян виступають проти призначення нового голови КМДА, 37% – за.
До теми Кличко готується до звільнення з посади голови КМДА, але хоче зберегти владу, – експерт
У Києві ситуація краще
Результати дослідження показали, що кияни краще оцінюють місцевий стан справ, ніж загальну ситуацію в країні.
Так, 32% вважають, що Україна рухається в правильному напрямку, 58% – протилежної думки. Стан справ у столиці позитивно оцінили 42%, негативно – 51%.