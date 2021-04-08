У Києві дуже напружена ситуація у лікарнях. Більшість медзакладів, які приймають хворих на коронавірус вже заповнені. Влада готує місця у пологових будинках, дитячих лікарнях та протитуберкульозному диспансері.

Комунальні медзаклади, що приймають хворих на коронавірус киян, вже заповнені. Деякі навіть більше, ніж на 100%. До прикладу, в міській лікарні № 3 заповненість ліжок 110%. Все зайнято – облаштовують додаткові місця.

До теми У Києві за останню добу 1886 випадків коронавірусу: збільшується кількість смертей

Найгірший спалах

В офіційному телеграм-каналі "Коронавірус-Інфо" зазначається, що зараз у столиці найгірший спалах за весь час від початку пандемії.

Лікарні переповнені, лікарі та медсестри занадто виснажені, кількість нових інфікувань та смертей б'є рекорди,

– йдеться у повідомленні.

Мер Віталій Кличко також наголошує, що ситуація в столиці – дуже складна. Він повідомив, що місто готує вільні місця в пологових будинках і в дитячих лікарнях для нових хворих на коронавірус.

Шукають вільні місця в інших закладах

Приймати пацієнтів з COVID-19 готуються, зокрема, в протитуберкульозному диспансері.

Там сьогодні ремонтують систему подачі кисню. Облаштовують ліжка. І вже набирають фахівців, які лікуватимуть хворих на коронавірус,

– пише Кличко.

Зі слів мера інших хворих, які потребують госпіталізації, але не через COVID-19, кладуть у міський госпіталь ветеранів війни.

Звернення лікарів до киян

Лікарі, які борються з пандемією коронавірусу вчергове звертаються до людей й просять дотримуватись карантинних обмежень й не відмовлятися від вакцинації.

Якщо хтось думає, що ковід його омине – це не так. Ті люди які не хочуть щеплюватися й не вірять в існування коронавірусу, нехай побувають в нашій лікарні,

– сказав лікар у сюжеті, який зняли у Києві.

Зі слів медиків та мера, медична система може просто не витримати – вона на межі.

У лікарнях Києва вже немає місць: дивіться відео