У Києві молодь влаштувала ігри з пістолетом на території автозаправки. Дівчина випадково вистрілила у повітря. На щастя, ніхто не постраждав.

Відео забави оприлюднили у соцмережах.

Читайте також Як в GTA: у Києві чоловік вибіг на дорогу із пістолетом й забрав машину

Наразі невідомо, що це була за зброя та де її узяла ця дівчина. На кадрах видно як вона грається з пістолетом на автозаправці.

У Києві молодь влаштувала забави зі зброєю: дивіться відео

Легалізація зброї

Це відео, до речі, використовують противники легалізації зброї в Україні.

Якраз нещодавно комітет з правоохоронної діяльності парламенту погодив відповідний законопроєкт. Втім, Верховна Рада 4 березня не назбирала голосів, аби ухвалити у першому читанні цей документ.

За законопроєкт №4335 проголосували лише 88 нардепів, за альтернативний варіант №4335-1 – ще менше – 74 парламентарі.