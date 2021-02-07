Перевозив медпрепарати Pfizer на 2 мільйони гривень: у "Борисполі" затримали іноземця

Українські прикордонники у київському аеропорту "Бориспіль" затримали громадянина Кувейту, який намагався переправити через Україну до Стамбула велику партію ліків. Правоохоронці вилучили у чоловіка дві валізи з таблетками вартістю близько 2 мільйонів гривень.

Ці лікарські засоби можуть стати справжнім наркотиком, якщо їх неправильно вживати. Мова йде про медпрепарат "Лірика" (прегабалін) виробництва ТМ Pfizer.

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Митники оглянули багаж іноземця

Володіючи попередньою інформацією, митники мали достатньо підстав для огляду багажу та ручної поклажі одного з авіапасажирів, який відлітав до Туреччини.

У двох валізах 39-річного громадянина Кувейту, який прямував через "зелений коридор", не залишилося місця для особистих речей, оскільки вони вщерть були "забиті" лікарськими засобами.



Громадянин Кувейту намагався провезти через Україну таблетки-"наркотики" / Фото пресцентру Київської митниці

Препарат може стати наркотиком

У медицині препарат "Лірика" застосовують для усунення симптомів порушення діяльності центральної нервової системи, а також при низці хронічних хвороб.

Наркотичний ефект ліків був виявлений відносно недавно. Саме протисудомний ефект став причиною його поширення серед наркоманів, які за його допомогою позбавляються від нападів "ломки".

Цей препарат відпускається лише за рецептом лікаря. Наразі невідомо, де іноземець дістав таку кількість ліків.



Препарат "Лірика" може стати наркотиком / Фото пресцентру Київської митниці

Правоохоронці склали протокол на іноземця

На громадянина Кувейту правоохоронці склали протокол за статтею "Порушення порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю".

Чоловікові загрожує штраф з конфіскацією товарів.

Випадки контрабанди на митниці