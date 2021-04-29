Інспектори з паркування розповіли, за які порушення паркування найчастіше штрафують киян: фото
Майже за 2 роки інспектори з паркування виписали понад 85 тисяч штрафів героям парковки у Києві. Більшість з порушень жителі столиці скоїли на пішохідних переходах.
Джерело:Big Kyiv
Згідно з рейтингом, який склали працівники КМДА, які слідкують за дотриманням правил дорожнього руху в плані паркування, з 2 червня 2019 до 31 березня 2021 року 34550 автовласників попалися за паркуванням на пішохідних переходах.
Дивіться також У Києві запустять автоматичну фіксацію порушень при паркуванні
Паркування на виїздах та блокування машин
- Як свідчить статистика, на другому місці рейтингу опинилися зловмисники, які паркувалися на виїзді з прилеглих територій. Протоколів за це склали понад 14 тисяч.
- Третє місце за кількістю виявлених порушників обіймають герої паркування, чиї машини блокували проїзд іншим машинам. 9679 штрафів за це мали сплатити столичні водії.
- Чимала кількість керманичів автівок нехтують правилами та паркуються на смузі для громадського транспорту. Загалом інспектори виявили майже 7 тисяч таких порушників.
- П'яту позицію рейтингу зайняли люди, які залишали машини безпосередньо на зупинках. Таких водіїв покарали 5952.
За які порушення інспектори з паркування найчастіше карають киян / Ілюстрація Big Kyiv
Є місця, де за порушення не карають
На дорогах столиці останні роки досить активно діють інспектори з паркування, яких наділили повноваженнями виписувати штрафи власникам авто без їх присутності. Окрім грошового покарання за порушення ПДР у Києві також нерідко вивозять машини на штрафмайданчик приватні евакуатори.
Втім, у столиці є місця, де навіть дуже нахабним водіям взагалі будь-яке порушення сходить з рук. У прибудинкові території інспектори з паркування не заходять. У контактному центрі КМДА це пояснюють тим, що "блокування руху та проїзду спецтранспорту у дворах не є порушенням", а також відправляють обурених порушеннями громадян до обслуговуючих організацій, які несуть відповідальність за організацію руху.
А от поліцейські на виклики про подібні порушення здебільшого не приїжджають. Патрульні при цьому майже завжди кажуть, що не можуть виписувати штрафи без автовласника. І доки евакуатори працюють лише на проїзних частинах доріг, пожежні автівки нерідко не можуть дістатися будинків, де трапилася пожежа або спрацювала сигналізація.
Поділитися новиною