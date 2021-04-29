Інспектори з паркування розповіли, за які порушення паркування найчастіше штрафують киян: фото

Майже за 2 роки інспектори з паркування виписали понад 85 тисяч штрафів героям парковки у Києві. Більшість з порушень жителі столиці скоїли на пішохідних переходах.

Згідно з рейтингом, який склали працівники КМДА, які слідкують за дотриманням правил дорожнього руху в плані паркування, з 2 червня 2019 до 31 березня 2021 року 34550 автовласників попалися за паркуванням на пішохідних переходах.

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Справжня кількість людей, які залишили автівку безпосередньо на "зебрі", набагато більша, але покарали за недотримання ПДР лише таку кількість автовласників.

Паркування на виїздах та блокування машин

Як свідчить статистика, на другому місці рейтингу опинилися зловмисники, які паркувалися на виїзді з прилеглих територій. Протоколів за це склали понад 14 тисяч.

Третє місце за кількістю виявлених порушників обіймають герої паркування, чиї машини блокували проїзд іншим машинам. 9679 штрафів за це мали сплатити столичні водії.

Чимала кількість керманичів автівок нехтують правилами та паркуються на смузі для громадського транспорту. Загалом інспектори виявили майже 7 тисяч таких порушників.

П'яту позицію рейтингу зайняли люди, які залишали машини безпосередньо на зупинках. Таких водіїв покарали 5952.



За які порушення інспектори з паркування найчастіше карають киян / Ілюстрація Big Kyiv

Є місця, де за порушення не карають

На дорогах столиці останні роки досить активно діють інспектори з паркування, яких наділили повноваженнями виписувати штрафи власникам авто без їх присутності. Окрім грошового покарання за порушення ПДР у Києві також нерідко вивозять машини на штрафмайданчик приватні евакуатори.

Втім, у столиці є місця, де навіть дуже нахабним водіям взагалі будь-яке порушення сходить з рук. У прибудинкові території інспектори з паркування не заходять. У контактному центрі КМДА це пояснюють тим, що "блокування руху та проїзду спецтранспорту у дворах не є порушенням", а також відправляють обурених порушеннями громадян до обслуговуючих організацій, які несуть відповідальність за організацію руху.

А от поліцейські на виклики про подібні порушення здебільшого не приїжджають. Патрульні при цьому майже завжди кажуть, що не можуть виписувати штрафи без автовласника. І доки евакуатори працюють лише на проїзних частинах доріг, пожежні автівки нерідко не можуть дістатися будинків, де трапилася пожежа або спрацювала сигналізація.