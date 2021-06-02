Марія записала нове відео, тривалістю півтори хвилини – більшість слів, які вжила блогерка це нецензурна лексика. Свій гнів 18-річна дівчина направила на поліцію.

До теми Покажу вам цицьки, – після погрому київська блогерка вмовляла поліцію не забирати їх у відділок

Сторінку блогерки закрили

Правоохоронці начебто закрили інстаграм-сторінку Марії, на яку було підписано понад 70 тисяч людей. Це сталось після чергової витівки блогерки – вона з друзями влаштувала погром у готелі й була виселена звідти поліцією.

Молодих людей доставили у відділок й відкрили кримінальне провадження за статтею "хуліганство". Санкція передбачає обмеження волі до 5 років, або навіть ув’язнення – до 4 років.

Дівчина записала емоційне відео з матюками

У своєму новому зверненні Марія, яка живе з мамою на Троєщині, погрожує, що скоїть самогубство, бо не бачить сенсу у житті без своєї сторінки в інстаграмі.

Що я буду робити, нах*я мені тоді жити. Якщо мені не повернуть мій інстаграм, я реально скинусь.

– заявила дівчина.

І це можуть бути не порожні слова, адже дівчина вже один раз пробувала покінчити із життям – саме поліція її й врятувала. Копи забрали блогерку з моста й заспокоїли її, після чого дівчина пішла додому. Про це писали на сайті 24 каналу.

Блогерка Марія записала нове емоційне відео. Увага! Присутня ненормативна лексика (18+).

Що відомо про Марію