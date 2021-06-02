Нах*я мені тоді жити, – інстаграм закрив сторінку скандальної блогерки Марії: відео 18+

Блогерка Марія ttiisshhiinnaa заявила, що стрибне з мосту, якщо їй не повернуть її інстаграм-сторінку. Акаунт скандальної киянки нібито закрила поліція. Напередодні дівчина прославилася тим, що разом із п’яними друзями розгромила орендовану квартиру.

Марія записала нове відео, тривалістю півтори хвилини. Більшість слів, які вжила блогерка, – це нецензурна лексика. Свій гнів 18-річна дівчина спрямувала на правоохоронців.

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Сторінку блогерки закрили

Правоохоронці начебто закрили інстаграм-сторінку Марії, на яку було підписано понад 70 тисяч людей. Це сталось після чергової витівки блогерки – вона з друзями влаштувала погром у готелі й була виселена звідти поліцією.

Молодих людей доправили до відділку й відкрили кримінальне провадження за статтею "хуліганство". Санкція передбачає обмеження волі до 5 років, або навіть ув’язнення – до 4 років.

Дівчина записала емоційне відео з матюками

У своєму новому зверненні Марія, яка живе з мамою на Троєщині, погрожує, що скоїть самогубство, бо не бачить сенсу у житті без своєї сторінки в інстаграмі.

Що я буду робити, нах*я мені тоді жити. Якщо мені не повернуть мій інстаграм, я реально кинусь.

– заявила дівчина.

І це можуть бути не порожні слова, адже дівчина вже одного разу намагалася покінчити із життям – саме поліція її й врятувала. Копи забрали блогерку з мосту й заспокоїли її, після чого дівчина пішла додому.

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Блогерка Марія записала нове емоційне відео. Увага! Присутня ненормативна лексика (18+)

Що відомо про Марію