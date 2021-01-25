В місті Ірпінь, що у Київській області, влада вирішила опікуватись вуличними котами. Там побудували вже 10 будиночок де пухнасті можуть переночувати та поїсти.

Джерело: сторінка мера Ірпеня Олександра Маркушина

Міський голова особисто повідомив, що біля мерії встановили черговий двоповерховий “котедж”.

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Поруч з Ірпінською міськрадою, на вулиці Паламарчука, на подвір’ї покинутого будинку живуть вісім безпритульних кішок. Сьогодні Служба захисту та лікування тварин встановила для них затишний двоярусний будиночок, де коти зможуть грітися та ховатися від небезпеки,

– пише мер.

А всі охочі можуть приносити котикам їжу.

Незабаром поруч із будиночком встановлять табличку з QR-кодом, за допомогою якого кожен охочий зможе дізнатися все про діяльність Служби захисту тварин чи зв’язатися з її представниками.

В Ірпені монтують вже 10 котедж для котів / Фото Олександра Маркушина

Цей кіт один з перших відвідувачів нового котеджу / Фото Олександра Маркушина