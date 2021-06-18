В Ірпені електричка на смерть переїхала 14-річного хлопця: відео 18+

Надзвичайний інцидент на залізниці стався в Ірпені ввечері 18 червня. Приміська електричка на смерть збила підлітка, який гуляв коліями.

Шансів вижити у хлопця не було жодних. Медики швидкої лише констатували смерть потерпілого. Наразі на місці події працюють слідчі, які з'ясовують всі обставини інциденту.

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За непідтвердженими даними, загиблому було 14 років.

Що відомо про трагедію на залізничному мосту в Ірпені

За попередніми даними, інцидент стався близько 20:30 на залізничному мості на виїзді з міста.

Свідки стверджують, що хлопець 14 років прогулювався разом із дівчинкою. Вона встигла відскочити від електрички.

Від зіткнення з потягом підліток загинув на місці.

За фактом загибелі хлопця правоохоронці мають відкрити кримінальне провадження. Скоріш за все, подію кваліфікують як порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Рух електричок в напрямку Києва наразі зупинений. Офіційних коментарів від правоохоронців з приводу події наразі немає.

Дивіться відео з місця загибелі підлітка в Ірпені (18+):