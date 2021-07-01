В Ірпені під Києвом будівельник впав з висоти

Надзвичайна подія сталася 30 червня на одній з недобудов Ірпеня Київської області. 27-річний чоловік не утримав рівноваги, через що отримав важкі травми.

Щоб спустити чоловіка з висоти та передати його медикам, знадобилася допомога рятувальників. Бійці ДСНС спустили травмованого на землю.

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Постраждалого терміново госпіталізували до Київської обласної клінічної лікарні.

Ходив по балках перекриття

Як стверджують у пресслужбі ДСНС, перед падінням будівельник ходив по дерев'яних балках перекриття, але не втримав рівноваги.

Чоловік впав на бетонну плиту, травмувавши спину.

Лікарі, що оглядали потерпілого, діагностували у нього ушкодження грудного відділу хребта.

Щоб не погіршити травму молодого чоловіка, надзвичайники поклали його на переносні ноші. За допомогою мотузки його спустили на землю. Після цього до надання невідкладної допомоги та перевезення постраждалого до медустанови приступили працівники екстреної допомоги.