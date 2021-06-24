23 червня про це розповіли у соцмережах. Причиною начебто стала надзвичайно висока температура у кабіні – 47 градусів вище нуля.
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Водій трамвая у Києві зомлів через спеку
Інцидент стався 23 червня у Києві у трамваї з бортовим номером 5639. Його водій втратив свідомість просто під час руху за маршрутом. У соцмережах пишуть, що мовиться про маршрут №3.
- Все сталося через спеку – у кабіні водія стояла висока температура у +47 градусів.
Про постраждалих інформації немає. Водію ж допомогла прийти до тями колега зі зустрічного трамвая – за допомоги таблеток та води.
У мережі опублікували й фото з місця події.
У київському трамваї через спеку зомлів водій / Фото "КТС"
Рятувала його колега – таблетками й водою / Фото "КТС"
Киянин Олег Васильєв у фейсбуці написав, що такі випадки можуть повторитися. Адже спека не спадає, а вентилятори у кабіни водіїв обіцяють поставити не раніше осені.
У коментарях до допису "КТС" люди пишуть, що схожу ситуацію спостерігали і в інших трамваях, і в інших видах громадського транспорту. І просять міську владу звернути на це увагу.
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