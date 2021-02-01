Міський голова Києва Віталій Кличко та міністр культури Олександр Ткаченко анонсували можливе рішення уряду про передачу Гостинного двору у власність громади столиці.

Джерело: пресслужба КМДА, телеграм Олександра Ткаченка

Як зазначають чиновники, у занедбаному Гостинному дворі після реставрації можуть зробити музей Києва.

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Але спочатку будівлю треба повернути до власності столиці, а для цього треба, щоб відповідне рішення прийняли у Кабміні.

Взаємні звинувачення

За словами мера столиці Віталія Кличка, намаганням місцевої влади поставити точку у скандальному питанні власності Гостинного двору заважали представники мінкульту.

Міністр Олександр Ткаченко навпаки звинувачує у спробах затягнути процес владу столиці, та стверджує, що питання може бути вирішене лише завдяки зусиллям ввіреного йому відомства.

Останнє слово – за Кабміном

Наразі Міністерство культури та КМДА уклали меморандум про співпрацю у напрямку реставрації відомої будівлі у центрі Подолу.

Розглянути прохання Кличка про передачу побудованого у 1809 році на Контрактовій площі торговельного комплексу мають на засіданні Кабміну вже незабаром.

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