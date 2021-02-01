Одну з найвідоміших історичних будівель Києва нарешті можуть повернути місту

Міський голова Києва Віталій Кличко та міністр культури Олександр Ткаченко анонсували можливе рішення уряду про передачу Гостинного двору у власність громади столиці.
Джерело: пресслужба КМДА, телеграм Олександра Ткаченка
Як зазначають чиновники, у занедбаному Гостинному дворі після реставрації можуть зробити музей Києва.
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Але спочатку будівлю треба повернути до власності столиці, а для цього треба, щоб відповідне рішення прийняли у Кабміні.
Взаємні звинувачення
- За словами мера столиці Віталія Кличка, намаганням місцевої влади поставити точку у скандальному питанні власності Гостинного двору заважали представники мінкульту.
- Міністр Олександр Ткаченко навпаки звинувачує у спробах затягнути процес владу столиці, та стверджує, що питання може бути вирішене лише завдяки зусиллям ввіреного йому відомства.
Останнє слово – за Кабміном
Наразі Міністерство культури та КМДА уклали меморандум про співпрацю у напрямку реставрації відомої будівлі у центрі Подолу.
Розглянути прохання Кличка про передачу побудованого у 1809 році на Контрактовій площі торговельного комплексу мають на засіданні Кабміну вже незабаром.
Чому Гостинний двір роками стоїть без реставрації
- У 2011 році уряд виключив будівлю з Державного реєстру пам`яток архітектури.
- Рік потому міськрада Києва дала Укрреставрації землю під Гостинним двором в оренду на 5 років, аби відреконструювати будівлю під торговельно-офісний центр.
- У 2014 суд скасував рішення Київради про виділення землі забудовнику. У 2015 – ОАСК визнав незаконною постанову Кабміну про виключення Гостинного двору з реєстру пам’яток.
- Попри це, у 2016 Господарський суд Києва відмовив повернути Гостинний двір у державну власність.
- Лише у 2018 суд зобов’язав Укрреставрацію повернути будівлю Регіональному відділенню ФДМУ.