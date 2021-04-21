Кабмін визнав радіолокаційну станцію "Дуга", що у Чорнобилі, пам’яткою архітектури
Кабінет Міністрів вніс радіолокаційну станцію "Дуга", що у Чорнобилі до Держреєстру нерухомих пам’яток України. Ця величезна споруда була побудована, аби попередити ймовірну ядерну атаку США на Радянський Союз.
Джерело:Телеграм-канал Олександра Ткаченка
Ініціативу проявили в Міністерстві культури та інформаційної політики. За словами Ткаченка, "Дуга" є однією із візитівок зони відчуження та її символом. На думку міністра це рішення підсилить шанси України на внесення Чорнобильської зони до ЮНЕСКО в цілому.
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Хочуть захистити спадщину
Ткаченко зазначив, що об’єкти, які розташовані в Чорнобильській зоні поступово руйнуються й потребують захисту.
Якщо не вживати жодних заходів – зона з роками буде спустошуватися. Цього не можна допустити, адже наша спадщина – не лише місцевість навколо електростанції. А й будівлі, що знаходяться на її території,
– підкреслив Ткаченко.
Він також додав, що команда Міністерства працює над визначенням інших об’єктів, які повинні бути частиною списку нерухомих пам’яток.
"Дуга"
Цей об’єкт за радянських часів називали "Чорнобиль-2" або "російський дятел" – через звук, який вона видавала. До 1980 року "Дуга" була секретним об’єктом.
Станція розпочала роботу 7 листопада 1971 року / Фото Findway
Сьогодні цей об'єкт цікавий лише для туристів / Фото Findway
- Головною метою "Дуги" було попереджати про ракетні удари. Станція могла виявити запуск балістичних ракет під час їх старту на іншому континенті. СРСР вона була потрібна, аби захиститись від ймовірних ядерних ударів США.
- Її висота – 135 метрів.
- "Дуга" розташована неподалік ЧАЕС та була заражена радіоактивними речовинами під час аварії на станції.
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