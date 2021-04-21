Кабмін визнав радіолокаційну станцію "Дуга", що у Чорнобилі, пам’яткою архітектури

Кабінет Міністрів вніс радіолокаційну станцію "Дуга", що у Чорнобилі до Держреєстру нерухомих пам’яток України. Ця величезна споруда була побудована, аби попередити ймовірну ядерну атаку США на Радянський Союз.

Ініціативу проявили в Міністерстві культури та інформаційної політики. За словами Ткаченка, "Дуга" є однією із візитівок зони відчуження та її символом. На думку міністра це рішення підсилить шанси України на внесення Чорнобильської зони до ЮНЕСКО в цілому.

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Хочуть захистити спадщину

Ткаченко зазначив, що об’єкти, які розташовані в Чорнобильській зоні поступово руйнуються й потребують захисту.

Якщо не вживати жодних заходів – зона з роками буде спустошуватися. Цього не можна допустити, адже наша спадщина – не лише місцевість навколо електростанції. А й будівлі, що знаходяться на її території,

– підкреслив Ткаченко.

Він також додав, що команда Міністерства працює над визначенням інших об’єктів, які повинні бути частиною списку нерухомих пам’яток.

"Дуга"

Цей об’єкт за радянських часів називали "Чорнобиль-2" або "російський дятел" – через звук, який вона видавала. До 1980 року "Дуга" була секретним об’єктом.

Станція розпочала роботу 7 листопада 1971 року / Фото Findway

Сьогодні цей об'єкт цікавий лише для туристів / Фото Findway