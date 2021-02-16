Інцидент стався вдень 14 лютого у Печерському районі Києва. Чоловік із двома маленькими дітьми прийшов до кафе ""Кава 90-х". Там він і отримав ножове поранення грудей.

Киянина врятували медики, а поранення, яке йому наніс зловмисник, виявилося легким. Дивіться також Рада посилила відповідальність за керування авто п'яним Чи затримали поліцейські зловмисника, невідомо. Зробив зауваження через маску на підборідді Різанина в кафе "Кава 90-х" сталася на бульварі Дружби Народів близько 15:00.

Коли чоловік зайшов у кафе, там перебували двоє місцевих жителів, які були напідпитку.

Через зауваження, яке зробив чоловік, у нього з відвідувачами закладу виник конфлікт.

Один з нетверезих клієнтів кафе дістав ніж та встромив його у груди опонента. Оскільки зброя, якою скористувався зловмисник, була складаною, поранення виявилося не глибоким. Киянин зміг самостійно вибігти на вулицю, викликати собі швидку та набрати копів. Його госпіталізували до лікарні №17.