Через зауваження про маску: у кафе Києва чоловік з дітьми отримав удар ножем у груди
45-річного чоловіка поранили ножем порушники карантину / obozrevatel.com
Інцидент стався вдень 14 лютого у Печерському районі Києва. Чоловік із двома маленькими дітьми прийшов до кафе ""Кава 90-х". Там він і отримав ножове поранення грудей.
Джерело:OBOZREVATEL
Киянина врятували медики, а поранення, яке йому наніс зловмисник, виявилося легким.
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Чи затримали поліцейські зловмисника, невідомо.
Зробив зауваження через маску на підборідді
- Різанина в кафе "Кава 90-х" сталася на бульварі Дружби Народів близько 15:00.
- Коли чоловік зайшов у кафе, там перебували двоє місцевих жителів, які були напідпитку.
- Через зауваження, яке зробив чоловік, у нього з відвідувачами закладу виник конфлікт.
- Один з нетверезих клієнтів кафе дістав ніж та встромив його у груди опонента.
Оскільки зброя, якою скористувався зловмисник, була складаною, поранення виявилося не глибоким. Киянин зміг самостійно вибігти на вулицю, викликати собі швидку та набрати копів. Його госпіталізували до лікарні №17.
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