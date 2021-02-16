Через зауваження про маску: у кафе Києва чоловік з дітьми отримав удар ножем у груди

Джерело:OBOZREVATEL
Інцидент стався вдень 14 лютого у Печерському районі Києва. Чоловік із двома маленькими дітьми прийшов до кафе ""Кава 90-х". Там він і отримав ножове поранення грудей.
Киянина врятували медики, а поранення, яке йому наніс зловмисник, виявилося легким.
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Оскільки зброя, якою скористувався зловмисник, була складаною, поранення виявилося не глибоким. Киянин зміг самостійно вибігти на вулицю, викликати собі швидку та набрати копів. Його госпіталізували до лікарні №17.