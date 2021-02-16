Через зауваження про маску: у кафе Києва чоловік з дітьми отримав удар ножем у груди

16 лютого 2021 , 14:08
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Джерело:

OBOZREVATEL

Інцидент стався вдень 14 лютого у Печерському районі Києва. Чоловік із двома маленькими дітьми прийшов до кафе ""Кава 90-х". Там він і отримав ножове поранення грудей.

Киянина врятували медики, а поранення, яке йому наніс зловмисник, виявилося легким.

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Чи затримали поліцейські зловмисника, невідомо.

Зробив зауваження через маску на підборідді

  • Різанина в кафе "Кава 90-х" сталася на бульварі Дружби Народів близько 15:00.
  • Коли чоловік зайшов у кафе, там перебували двоє місцевих жителів, які були напідпитку.
  • Через зауваження, яке зробив чоловік, у нього з відвідувачами закладу виник конфлікт.
  • Один з нетверезих клієнтів кафе дістав ніж та встромив його у груди опонента.

Оскільки зброя, якою скористувався зловмисник, була складаною, поранення виявилося не глибоким. Киянин зміг самостійно вибігти на вулицю, викликати собі швидку та набрати копів. Його госпіталізували до лікарні №17.