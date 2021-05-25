У Кагарлицькому відділу поліції після переатестації звільнили лише одного працівника

У Кагарлицькому відділу поліції залишились працювати 30 поліцейських з 38. Шість працівників було підвищено, а одного звільнили.

Про це розповів заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. На думку посадовця, в поліції знизився рівень насильства за минулий рік.

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Переатестація – це не кара, це перевірка службових знань, перевірка того, чи гідні ці люди працювати. Якщо два злочинця з 43-х зґвалтували жінку, били її, то вони за це відповідають. Але не можна казати, що, якщо один або два поліцейських в райвідділку погані, то всі погані,

– заявив Геращенко.

Віг також повідомив, що в Обухівському райвідділку після переатестації були звільнені 5 поліцейських.

Загалом на момент злочину в Кагарлицькому відділку було 43 поліцейських, тестування мали пройти 38, оскільки одного звільнили раніше, троє перебували в декретній відпустці, а один відсутній через тимчасову непрацездатність.

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