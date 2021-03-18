Карантин у столиці може бути і жорсткішим: у мерії Києва розповіли про обмеження

У Києві з 20 березня запровадять локдаун, але обмеження можуть бути ще жорсткішими. Адже така ситуація стає схожою на ту, яка була рік тому.

Через погіршення ситуації з коронавірусом, влада міста може ухвалити інші рішення. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської ради Микола Поворозник.

Важливо Як працюватимуть школи та садочки в Києві під час локдауну

У Києві можуть бути й інші обмеження

За його словами, ніхто ні від чого не застрахований.

Ми ні від чого не застраховані. Якщо заходи, які запровадять у місті не дадуть відповідного результату (зменшення кількості захворюваності і розвантаження медичної системи), потрібно буде ухвалювати інші рішення,

– зазначив Поворозник.

Він зауважив, що наразі у медичних закладах зайнято понад 70% ліжкомісць. З такими темпами потрапляння хворих до лікарень, місць вистачить максимум на тиждень.

Обмеження у Києві

Заступник мера столиці відзначив, що у місті не проводитимуть масові заходи. Також припинять роботу:

заклади громадського харчування;

освітні заклади;

торговельно-розважальні комплекси;

виставки, музеї, театри.

"Сьогодні, 18 березня, у школах почались канікули. Школярі, після закінчення канікул, перейдуть на дистанційну форму навчання, крім молодших класів. Водночас дитячі садочки працюватимуть", – відзначив Поворозник.

У Києві через складну ситуацію з коронавірусом посилили карантин . Нові обмеження діятимуть від 20 березня до 9 квітня.

Він додав, що заклади громадського харчування зможуть працювати, але в режимі доставки і на виніс. А транспорт курсуватиме у звичному режимі із завантаженням 50% на сидячі місця і з обов'язковим дотриманням маскового режиму.

Нові карантинні обмеження у Києві: дивіться відео