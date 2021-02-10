В одному з супермаркетів мережі Novus у Києві стався інцидент через мову обслуговування. На прохання покупців говорити українською, касирка відмовилася це робити і відреагувала лайкою.

За таку поведінку касирку вже покарали, а з усім персоналом провели виховні бесіди.

До теми Українською, будь ласка: українці масово скаржаться на обслуговування недержавною мовою

Скандал у Novus: що сталося

Трапилася ситуація ще 22 січня у Києві, але стало відомо назагал після того, як про неї повідомили на фейсбук-сторінці "Рух за мову". У спільноті виклали скриншот посту користувачки Ганни Сокіл. Жінка поскаржилася на касирку, яка не захотіла обслуговувати її українською. Ба більше, та відповіла: "Началось, бля*ь". Жінка позначила у дописі супермаркет і захотіла, аби керівництво розібралося і вжило заходів.



Допис киянки, яка поскаржилася на Novus / Скриншот зі сторінки "Рух за мову"

Цей допис побачили працівники Novus і написали особисто Ганні, що учасників інциденту вже покарали: винесли догану і депреміювали. Старшу касирку магазину звільнили, а з усім персоналом провели бесіду.

24 канал намагається дізнатися у керівництва мережі магазинів Novus деталі інциденту. Ми додамо їх до цього матеріалу, щойно отримаємо.

Нагадаємо. Від 16 січня 2021 року набрала сили стаття закону про мову, згідно з якою всі працівники закладів обслуговування та сфери послуг повинні спілкуватися з клієнтами виключно українською мовою. Докладніше про це читайте тут.



Що робити, якщо вас відмовляються обслуговувати українською / Інфографіка 24 каналу