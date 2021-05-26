Пошкодили 4 авто та влаштували стрілянину: злочинців затримали через план перехоплення

В Києві вночі 26 травня поліцейським довелось поганятися за авто Kia. Водій пошкодив 4 припаркованих авто, а його пасажири почали відстрілюватися від правоохоронців.
Для затримання небезпечного авто в місті оголосили план-перехоплення. До операції залучили 4 наряди поліції.
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Що відомо про інцидент
- В легковику Kia перебували 3 чоловіків кавказької зовнішності.
- Мотиви їхньої поведінки наразі невідомі.
- Інцидент стався близько 01:30 на вулиці Стеценко.
- Працівниками поліції вдалося зупинити їх та затримати.