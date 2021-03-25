Поліцейські Київської області викрили чиновників, які нібито незаконно передали чималу земельну ділянку приватним підприємцям для будівництва житлових будинків.

Правоохоронці не кажуть, про який саме населений пункт йде мова, однак на опублікованих фотографіях помітні документи, що належать до генплану села Лебедівка Вишгородського району Київщини. За даними слідства, оборудку чиновники провели у 2020 році.

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Чи почали щось будувати на ділянці, яку отримали забудовники, невідомо.

Продали ділянку лісного фонду

За даними слідчих, посадовці сільської ради зловживали службовим становищем та фактично продали 10 гектарів лісу бізнесменам. При цьому в законах прописана заборона передачі до приватної власності земель лісогосподарського призначення.

Поліцейські провели низку обшуків в кабінетах та домівках фігурантів справи. Слідчі вилучили документацію, яка підтверджує незаконну передачу землі.



Поліцейські затримали посадовців, які продали 10 гектарів землі / Фото поліції Київської області

Скільки грошей отримали чиновники за оборудку, у поліції не кажуть.

Керівництву сільради, яке причетне до злочину, інкримінують зловживання службовим становищем та службове підроблення. Якщо суд визнає їх провину, посадовцям загрожує від 3 до 6 років ув'язнення із забороною обіймати певні посади на 3 роки після звільнення. Також зловмисників можуть оштрафувати на суму від 8,5 до 17 тисяч гривень.