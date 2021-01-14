33-річну жінку підозрюють у скоєнні крадіжки 60 тисяч доларів з депозиту клієнта одного з банків. Гроші вона нібито привласнила, користуючись посадою керівника відділення банку.

Наразі підозрювана у шахрайстві та підробленні документів переховується від слідства, тому її оголосили у міжнародній розшук. Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва.

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Якщо провину жінки доведуть в суді, їй загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Що відомо про крадіжку грошей з депозиту vip-клієнта банку у Києві

За даними слідчих, вже колишня керівниці відділення одного з банків за 10 років ошукала киянина на 60 тисяч доларів.

Коли мешканець Оболоні звернувся до правоохоронців із заявою про зникнення грошей з депозиту, з'ясувалося, що чоловік працює за кордоном, а депозит відкрив у 2010.

Чоловік регулярно поповнював депозит, а обслуговувала його керівниця відділення дистанційно. На прохання чоловіка жінка виконувала різні банківські операції, а згодом нібито вирішила підробляти заяви від власника депозиту та віддавала їх у касу для зняття готівки.

За 10 років з рахунку клієнта було проведено 36 незаконних операцій.

Досудове розслідування кримінального провадження триває. Жінці інкримінують шахрайство та підроблення документів, які призвели до втрат в особливо великому розмірі.