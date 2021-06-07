Це сталося в ночі 5 червня на вулиці Єреванській. Однак правоохоронці зреагували на цю подію тільки після того, як це набуло розголосу.

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Детальніше про цю полію

За словами киянки Аліни Нестерової, спершу у квартирі гучно сперечалася компанія людей напідпитку. Згодом очевидці почули скавчання тварини.

Господар, який був напідпитку і вважав себе вправним приймати рішення стосовно цього невинного життя, відмовлявся віддавати нам тварину, відмовлявся надавати їй допомогу. Кричав "Це мій пес, я його виховував, я його і вб'ю!"

– додала киянка.

На відео, яке оприлюднила жінка господар справді відмовляється віддати собаку та кричить. Також там видно, що він має явні ознаки алкогольного сп'яніння.



Чоловік, якого підозрюють у вбивстві собаки / Фото Аліни Нестерової

За словами жінки, поліція на виклик про це не прибула та на гарячій лінії "102" сказали звертатися з понеділка. Однак її допис побачила керівниця комунального підприємства "Київська міська лікарня ветеринарної медицини". Саме вона зв'язалася з поліцією та після цього Аліни Вороб'йової приїхали слідчі.

Що повідомили в поліції

У поліції Київщини написали, що по прибуттю правоохоронці опитали свідків.

Вони з'ясували обставини ймовірного вбивства тварини.

Тому відкрили кримінальне провадження за статтею про Жорстоке поводження з тваринами.

Однак про оголошення підозри зловмиснику – не повідомили.

Якщо вину чоловіка доведуть, йому загрожує до 8 років в'язниці.

Розмова з чоловіком, який ймовірно викинув собаку з вікна: відео Аліни Нестерово

Зверніть увагу! У Житомирі мешканці квартири на 3 поверсі викинули собаку з балкона. Тварину підібрали небайдужі люди та передали ветеринарам. Ветеринари намагалися врятувати життя тварині, однак та загинула. Це трапилося 2 червня.