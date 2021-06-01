З чим пов’язаний такий різкий сплеск захворюваності. Однак слід зазначити, що летальних випадків було менше, ніж за добу до цього.
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Більше про ситуацію в місті
- За добу в столиці одужали від коронавірусу 3 864 особи.
- Загальна цифра пацієнтів, які побороли недуг, – 170 552.
- На жаль, померли від COVID-19 у місті 5 осіб.
- Загалом від початку пандемії в Києві було 5 097 летальних випадків.
Яка ситуація в області
- За добу на Київщині одужали 195 ковідних пацієнтів.
- Загалом вилікувались від початку пандемії там 119 321 особа.
- Померли від коронавірусу 3 пацієнти лікарень.
- Загалом від цього недугу померла 119 321 людина.