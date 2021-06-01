З чим пов’язаний такий різкий сплеск захворюваності. Однак слід зазначити, що летальних випадків було менше, ніж за добу до цього.

До теми На Правому березі Києва планують відкрити центр вакцинації: у КМДА назвали терміни

Більше про ситуацію в місті

За добу в столиці одужали від коронавірусу 3 864 особи.

Загальна цифра пацієнтів, які побороли недуг, – 170 552.

На жаль, померли від COVID-19 у місті 5 осіб.

Загалом від початку пандемії в Києві було 5 097 летальних випадків.

Яка ситуація в області

За добу на Київщині одужали 195 ковідних пацієнтів.

Загалом вилікувались від початку пандемії там 119 321 особа.

Померли від коронавірусу 3 пацієнти лікарень.

Загалом від цього недугу померла 119 321 людина.

Зверніть увагу! Від початку пандемії в Україні зареєстрували 2 202 494 хворих на COVID-19. З них вже подолали хворобу 2 041 082 людини. Втім, 50 536 інфікованих померли. Більше актуальної інформації про коронавірус в Україні – за посиланням.