Кількість хворих значно зросла: статистика COVID-19 у Києві за 31 травня

1 червня 2021 , 07:40
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Джерело:

РНБО

Протягом доби 31 травня в столиці виявили 434 нових випадки інфікування коронавірусом. Днем раніше цей показник був у кілька разів меншим. Протягом доби 30 травня зафіксували тільки 63 інфікування.

З чим пов’язаний такий різкий сплеск захворюваності. Однак слід зазначити, що летальних випадків було менше, ніж за добу до цього.

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Більше про ситуацію в місті

  • За добу в столиці одужали від коронавірусу 3 864 особи.
  • Загальна цифра пацієнтів, які побороли недуг, – 170 552.
  • На жаль, померли від COVID-19 у місті 5 осіб.
  • Загалом від початку пандемії в Києві було 5 097 летальних випадків.

Яка ситуація в області

  • За добу на Київщині одужали 195 ковідних пацієнтів.
  • Загалом вилікувались від початку пандемії там 119 321 особа.
  • Померли від коронавірусу 3 пацієнти лікарень.
  • Загалом від цього недугу померла 119 321 людина.
Зверніть увагу! Від початку пандемії в Україні зареєстрували 2 202 494 хворих на COVID-19. З них вже подолали хворобу 2 041 082 людини. Втім, 50 536 інфікованих померли. Більше актуальної інформації про коронавірус в Україні – за посиланням
Автор: Олександр Марчак