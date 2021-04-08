Кіт був за кермом: у Києві під час затору зробили кумедне фото
У Києві під час затору хтось з водіїв пустив кота за кермо. Інший учасник дорожнього руху вирішив сфотографувати кумедну ситуацію.
Джерело:24 канал
Куди подівся сам власник автомобілю – невідомо. Можливо він просто приліг відпочити в салоні або навіть вийшов погуляти.
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Кумедні затори
Фото кота, який опинився за кермом, опублікували в спільноті "Los Solomas. Киев".
Це, до речі, вже не перший кумедний інцидент, який стався під час затору – раніше водії помітили, як хтось з їх колег грав на гітарі – дивіться відео.
Затори стали ще більшими
Затори у Києві під час суворого локдауну не зменшились – транспорту стало більше.
Оскільки кияни, які мають машини, втім, користувались метро та іншими видами громадського транспорту, змушені були знову сісти за кермо.
В столиці, нагадаємо, у громадському транспорті їздять лише за спецперепустками.
Такі обмеження діятимуть допоки запроваджений режим суворого карантину.
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