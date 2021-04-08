У Києві під час затору хтось з водіїв пустив кота за кермо. Інший учасник дорожнього руху вирішив сфотографувати кумедну ситуацію.

Куди подівся сам власник автомобілю – невідомо. Можливо він просто приліг відпочити в салоні або навіть вийшов погуляти.

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Кумедні затори

Фото кота, який опинився за кермом, опублікували в спільноті "Los Solomas. Киев".

Це, до речі, вже не перший кумедний інцидент, який стався під час затору – раніше водії помітили, як хтось з їх колег грав на гітарі – дивіться відео.

Затори стали ще більшими

Затори у Києві під час суворого локдауну не зменшились – транспорту стало більше.

Оскільки кияни, які мають машини, втім, користувались метро та іншими видами громадського транспорту, змушені були знову сісти за кермо.

В столиці, нагадаємо, у громадському транспорті їздять лише за спецперепустками.

Такі обмеження діятимуть допоки запроваджений режим суворого карантину.