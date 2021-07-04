Киян попередили про буревій у столиці: можливий град і шквали
Джерело:телеграм ДСНС України
Рятувальники у неділю, 4 липня, оголосили у Києві І рівень небезпеки. Окрім того, у понеділок, 5 липня, столиця також потерпатиме від негоди.
Пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій повідомила, що "у Києві та Київській області найближчої години з утриманням до кінця доби 4 липня подекуди град та шквали 15 – 20 метрів за секунду".
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Вдень 5 липня – гроза (І рівень небезпечності, жовтий),
– мовиться у повідомленні.
Окрім того, у ДСНС попередили, що "5 липня в Україні грози, вдень у південних та центральних областях місцями значні дощі, град та шквали 15 – 20 метрів за секунду (І рівень небезпечності, жовтий)".
Людей просять не легковажити своєю безпекою та дотримуватися правил.
Грози накрили територію України
- Україну у неділю, 4 червня, накрили грози. На всій території України оголосили жовтий рівень небезпеки.
- Внаслідок негоди без електропостачання в Україні залишились 24 населені пункти у 2 областях.
- Окрім того, на Закарпатті, Івано-Франківщині, Львівщині та Буковині рятувальники попередили про загрозу підняття рівня води у річках.