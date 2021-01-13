З опівдня 14 січня у Києві почнеться серйозний снігопад, який триватиме більше доби. Через це комунальники вже почали готуватися до подолання наслідків стихії.

Дорожники "Київавтодору" мають заздалегідь розпочати обробку доріг та тротуарів. Про це повідомили у пресслужбі КМДА.

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Втім, мешканцям столиці та автомобілістам треба врахувати, що 14 та 15 січня у Києві може статися колапс.

Чекають на інтенсивний снігопад

Як стверджують у Київській міській держадміністрації, вдень 14 січня синоптики прогнозують інтенсивні опади.

Температура повітря вдень опуститься до показника у -4°C. А от вночі похолодатиме більш серйозно – до -11°C.

З 16 по 18 січня синоптики обіцяють від -15 до -20°C.

544 одиниці спецтехніки

За словами чиновників, для очищення доріг та тротуарів від снігу вже підготувалися до роботи 544 одиниці спеціальної техніки "Київавтодору".