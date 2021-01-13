Насувається стихія: киян попередили про різке погіршення погодних умов
З опівдня 14 січня у Києві почнеться серйозний снігопад, який триватиме більше доби. Через це комунальники вже почали готуватися до подолання наслідків стихії.
Дорожники "Київавтодору" мають заздалегідь розпочати обробку доріг та тротуарів. Про це повідомили у пресслужбі КМДА.
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Чекають на інтенсивний снігопад
Як стверджують у Київській міській держадміністрації, вдень 14 січня синоптики прогнозують інтенсивні опади.
Температура повітря вдень опуститься до показника у -4°C. А от вночі похолодатиме більш серйозно – до -11°C.
З 16 по 18 січня синоптики обіцяють від -15 до -20°C.
544 одиниці спецтехніки
За словами чиновників, для очищення доріг та тротуарів від снігу вже підготувалися до роботи 544 одиниці спеціальної техніки "Київавтодору".
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