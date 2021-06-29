Насуваються грози та шквали вітру: киян попереджають про небезпеку

Стрімке погіршення погодних умов прогнозують синоптики у Києві у другій половині 29 червня. У КМДА кажуть, що через негоду спеціалісти оголосили І рівень небезпечності, жовтий.

Грози, як кажуть в Українському гідрометцентрі, утримуватимуться до кінця доби. Зливи супроводжуватимуться швкальними поривами вітру зі швидкістю 15 – 20 метрів на секунду.

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Оскільки дощі можуть привести до підтоплень, у потенційно небезпечних місцях чергуватиме спецтехніка комунальників.

Київавтодор готується до відкачування води у переходах

У КМДА просять киян підготуватися до грози та ймовірних наслідків потужного вітру:

зачинити вікна та не підходити до них;

не братися за металеві вхідні двері;

триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач та дерев;

не залишати автівки поблизу конструкцій, які можуть впасти.

У разі виявлення падінь дерев чи великих гілок чиновники закликають звертатися до рятувальників чи медиків, якщо внаслідок інциденту хтось постраждав.

Якщо вода затопила проїзну частину або тротуар, комунальники також просять дзвонити до цілодобової диспетчерської Київавтодору за телефоном: 284-74-19.



Як вберегтися від блискавки / Інфографіка 24 каналу