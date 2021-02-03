Можуть падати дерева та рекламні конструкції: киян попередили про небезпеку
На Київ насувається погіршення погодних умов. Вранці та вдень 4 лютого у столиці очікується досить потужний вітер, через що у ДСНС оголосили І рівень небезпеки.
Джерело: пресслужба КМДА
За даними Укргідрометцентру, пориви вітру можуть сягати швидкості 15 – 20 метрів на секунду. І це може призвести до серйозних наслідків.
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Вітер з дощем
Як стверджують синоптики, окрім вітру у Києві дощитиме. Загалом більшість дня буде хмарно. Стовпчики термометрів показуватимуть 0... 2 градуси з відміткою "+" вночі, а також 3...5 градусів тепла вдень.
Через погіршення погодних умов мешканців столиці представники влади просять за можливістю не виходити на вулицю, а також пам'ятати правила поведінки під час шквального вітру:
- на вулиці треба триматися якомога далі від дерев, рекламних щитів, та всіх конструкцій, які можуть впасти;
- під час дуже сильного вітру краще сховатися у найближчому приміщенні;
- краще уникати паркування машин поблизу великих дерев. Особливо небезпечна – тополя.
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